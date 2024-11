Treff.DARC: Typo3-Schulung für Webmaster am 9. November 2024

Für die Internetauftritte seiner Distrikte und Ortsverbände stellt der DARC das webbasierte System Typo3 zur Verfügung. Leider ist dieses nicht völlig intuitiv bedienbar. Deshalb findet am Samstag, 9. November, von 10:00 bis ca. 18:00 Uhr eine Schulung zum Thema auf Treff.DARC statt.

Die Typo3-Schulung auf https://treff.darc.de/ richtet sich an Webmaster der DARC-Ortsverbände, die sich neu in Typo3 einarbeiten wollen, sowie an Webmaster, die bereits über Erfahrungen verfügen, aber noch Fragen zu speziellen Themen haben.





Da eine Vielzahl von Themen behandelt wird, gibt es einen Ablaufplan. Es ist nicht zwingend, von Anfang bis Ende der Schulung anwesend zu sein, entsprechend besteht die Möglichkeit, für einzelne Themen in den virtuellen Raum zu kommen.





Der Zeitplan sowie Links zu Typo3-Präsentationen finden sich unter www.darc.de/der-club/distrikte/d/typo3-schulung/.





Fragen zur Typo3-Schulung bitte per E-Mail an Martina Haupt, dl7mar(at)darc.de, oder an Sven Andersson, dl7usm(at)darc.de.