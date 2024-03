Uni Würzburg: Start des Nanosatelliten SONATE-2

Der Nanossatellit SONATE-2 der Universität Würzburg wird heute, am 4.3.2024 um 22:05 UTC / 23:05 MEZ, in eine niedrige Erdumlaufbahn gestartet. SONATE-2 wird KI-Technologien im Weltraum erproben, die perspektivisch auch in interplanetaren Missionen eingesetzt werden könnten. Dabei geht es u.a. um das Training des Systems im Weltraum, was bisher einzigartig ist. Der Satellit soll dabei beispielsweise Anomalien in neuer Umgebung detektieren können, um später auf Körpern des Sonnensystems geologische, chemische oder biologische Aktivitäten zu erkennen.

SONATE-2 wird vom eigenen Missionskontrollzentrum in Würzburg gesteuert. Der erste Kontakt mit dem Satelliten wird am 5.3.2024 kurz nach Mitternacht erwartet. Der Start und die ersten Kontakte mit dem Satelliten werden in einem Liveticker und Livestream ab ca. 21:00 Uhr MEZ begleitet. Bereits einige Minuten nach der Trennung von der Rakete wird eine Bake mit dem Rufzeichen des Satelliten DP0SNX aktiviert.



Bei den Überflügen über die Bodenstationen in Deutschland wird die Telemetrie aktiviert (437.025 MHz, 9k6 G3RUH GMSK, AX.25). Empfangsrapporte können an sonate-2(at)uni-wuerzburg.de übermittelt werden. Langfristig gibt es in Zukunft ein SSTV-Downlink auf 145,880 MHz (Martin M1) sowie einen APRS-Digipeater in der Betriebsart Halbduplex auf 145,825 MHz Up/Down mit 1k2 AFSK.



Live Ticker:

https://www.informatik.uni-wuerzburg.de/aerospaceinfo/mitarbeiter/kayal/forschungsprojekte/sonate-2/#c1103427



Link zum Livestream:

https://www.youtube.com/watch?v=4qOBXHmDCUU



Informationen für Funkamateure:

https://www.informatik.uni-wuerzburg.de/aerospaceinfo/mitarbeiter/kayal/forschungsprojekte/sonate-2/information-for-radio-amateurs/