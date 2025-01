URESAT-1 entfaltet seine Antennen

Nach fast zwei Jahren in der Umlaufbahn hat der Satellit URESAT-1 „endlich seine Antennen entfaltet“, freut man sich beim spanischen Amateurfunkverband URE. Über das Ereignis berichtet der Verband auf seiner Webseite. Obwohl sich der Satellit auf einer niedrigen Umlaufbahn mit ca. 320 km befindet, was bedeutet, dass seine Lebensdauer relativ kurz ist, ist er dennoch erreichbar und kann relativ einfach empfangen werden.

Aktuell arbeite man an Befehlen zur Aktivierung des Sprachrepeaters. Die Frequenzen und Betriebsmodi von URESAT-1 (SO-120) lauten: Uplink auf 145,975 MHz/145,925 MHz (Aux), FM Voice ohne CTCSS, FSK 50 bps, AFSK, AX.25, APRS 1200/2400 bps. Downlink: 436,888 MHz, FM-Sprache, CW FSK 50 bps, SSTV Robot 36, FM-Sprachbake mit Rufzeichen AO4URE. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der offiziellen Projekt-Website: https://uresat.ure.es/. „Wir ermutigen alle Funkamateure, die Gelegenheit zu nutzen, URESAT-1 zu verwenden, solange er in Betrieb ist!“, so der Aufruf auf der URE-Webseite (Quelle: https://www.ure.es/el-uresat-1-abre-finalmente-sus-antenas/).