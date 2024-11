Vorstand des Distrikts Oberbayern (C) im Amt bestätigt

Am vergangenen Samstag fand die Herbst-Distriktsversammlung des DARC Distrikts Oberbayern (C) statt. Hierbei wurde der gesamte Vorstand des Distrikts Oberbayern ohne Gegenstimmen wiedergewählt und für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt.

Die Distriktsversammlung am 9. November 2024 wurde vom OV Dachau (C06) ausgerichtet und fand in Rumeltshausen statt. Turnusmäßig war diesmal der Distriktsvorstand neu zu wählen. Ohne Gegenstimmen wurden Manfred Lauterborn, DK2PZ, als Distriktsvorsitzender, sowie Alfred Fröschl, DL8FA, und Rainer Englert, DF2NU, als Stellvertreter wiedergewählt.



Der DARC-Vorsitzende Christian Entsfellner, DL3MBG, der an der Versammlung teilnahm, gratulierte dem Vorstand zur Wiederwahl. Auf diesen kommt bereits in den nächsten Tagen und Wochen sehr viel Arbeit zu, denn es gilt, die Münchner Amateurfunktagung zu organiseren. Diese zählt zu den jährlich größten Veranstaltungen des DARC. Darüber berichtet Bernhard Kruse, DK8BZ