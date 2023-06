Vorträge zur UKW-Tagung Weinheim gesucht

Noch bis zum 22. Juli besteht die Möglichkeit, einen Vortrag für die UKW-Tagung Weinheim einzureichen. Dieser Stichtag ist auf der Veranstaltungswebseite ukw-tagung.org/call-for-papers/ nachzulesen. Für Vorträge sind meist zwischen 30 und 40 Minuten plus 10 Minuten Diskussion vorgesehen. In den drei Hörsälen stehen Tafel, PC, Beamer und Overheadprojektor zur Verfügung.

Zur Tagung wird ein gedrucktes Skriptum – der traditionelle Tagungsband – erstellt, wofür das Vortragsskript bis spätestens zum 12. August benötigt wird. Bis zum 22. Juli bittet die Tagungsleitung um Zusendung des Titels nebst eines kurzen Abstracts (Inhaltsangabe) mit ca. 300 Zeichen Umfang. Interessenten wenden sich bitte per E-Mail an referate(at)ukw-tagung.org. Die UKW-Tagung findet jährlich seit 1956 statt. Funkamateure aus ganz Europa referieren auf diesem Forum über ihre Erfahrungen, informieren über innovative Entwicklungen und teilen ihr Know-how. Die Veranstaltung wird auf ehrenamtlicher Basis ausgerichtet und findet in diesem Jahr nebst ihrem Rahmenprogramm vom 8. bis 10. September in ihrer 68. Ausgabe in Weinheim statt.