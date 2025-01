Vortrag „Amateurfunk trifft Raumfahrt“

Funkamateure wirken weiterhin in der Forschung und Entwicklung mit: Vor einigen Jahren hatten die Chinesen Satelliten zum Mond gestartet, um Forschung im Weltall durchführen zu können. Da Funkverkehrsdaten nur mit freier Sicht zwischen den beteiligten Station möglich sind, konnte das chinesische Team nur dann Daten senden oder empfangen, wenn der Mond bei ihnen am Himmel steht. Daher war eine Station hier in Europa erforderlich. Reinhard, DK5LA, in der Nähe von Flensburg konnte die Aufgabe im 2-m-Band übernehmen und Daten an den Satelliten senden.