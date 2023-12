Vortrag auf Treffpunkt-DARC: Kilimanjaro – DXciting (Referent: Eugen Barton, DL8AAI)

Am Dienstag, den 5. Dezember, um 20 Uhr nimmt uns Eugen, DL8AAI/5H2JK, in seinem Online-Vortrag auf Treff.darc.de mit auf eine Wanderung durch die faszinierende Berglandschaft des Kilimandscharo, bei der natürlich die Amateurfunkausrüstung nicht fehlen durfte. Neben den Bedenken zu den physischen Herausforderungen galt es bei den Vorbereitungen auch die Anforderungen an eine Portabelstation für mehrtägigen DX-Betrieb fernab vom Stromnetz zu berücksichtigen.