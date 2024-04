Vortrag: „LoRaWAN – IoT-Technologie mit einem Funkstandard der auf LoRa aufbaut“

Mit LoRaWAN können wir Funkamateure unsere Kompetenz in Sachen Funktechnik zeigen und im regionalen Umfeld anderen Leuten helfen in Sachen „Internet der Dinge“ (IoT) aktiv zu werden. Das dann z.B. mit dem Aufbau von LoRaWAN-Gateways an Relais-Standorten. Den Link zur Teilnahme an dem Online-Vortrag finden Sie auf https://treff.darc.de/. Nach dem Vortrag erfolgt voraussichtlich ab Mai ein LoRaWAN-Online-Workshop an gleicher Stelle. Dies ist eine Neuauflage des Workshops unter https://www.p37.de/LoRaWAN/workshop/index.php.