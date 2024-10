WDR-Aktionstag: Türen auf mit der Maus bei den Funkamateuren

Wer schaut nicht gerne hinter Türen, die sonst verschlossen sind, um etwas Unbekanntes zu entdecken? Mehr als 750 davon werden sich im Jahr 2024 am Aktionstag „Türen auf mit der Maus“ in Deutschland öffnen – mit dabei sind auch die Funkamateure des DARC e.V.

Das Motto des WDR-Aktionstages am Donnerstag lautet „ZusammenTun“. ZusammenTun sich auch die Funkamateure im Amateurfunkzentrum des DARC in Baunatal, Lindenallee 6. Hier können Kinder ab 8 Jahren Einblicke in den Amateurfunk gewinnen, selbst das Mikrofon in die Hand nehmen und spannende Elektronikbausätze löten. Vom runden Turm des Zentrums aus werden Funkkontakte in alle Welt geknüpft, dabei kommen auch Verbindungen über Satelliten zustande.



Neben dem Amateurfunkzentrum in Baunatal nehmen bundesweit weitere Stationen mit Amateurfunkthema am Maustag teil. Mehr Informationen zu den Standorten des Maustages gibt es unter https://www.wdrmaus.de/tuer_oeffner_tag.