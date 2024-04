Wer hat diese Stationen gehört?

Das Referat Intruder Monitoring braucht eure Mithilfe: Uns wurde von einem OM, welcher Skimmer und Clusternodes betreibt, gemeldet, das in jüngster Zeit neben verschiedenen Fehldecodierungen wie O75CLA = AO75CL oder bekannten Illegalen wie D1DX (Ostukraine) auch Rufzeichen wie DE39HKM/M, DEØNBK, hauptsächlich DE39HKM, in verschiedenen Modi über das Reverse Beacon Network (RBN) auftauchen, siehe: reversebeacon.net/main.php (geht auch mit DE* oder HE*)