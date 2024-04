Werde Teil des Deutschen Teams beim YOTA Sommer Camp 2024 in Prag!

Vom 16. bis 23. August 2024 wird das diesjährige Camp in Prag stattfinden. Gesucht werden ein Team-Lead im Alter von 18-30 Jahren sowie zwei Teammitglieder im Alter von 15-25 Jahren. Diese einmalige Gelegenheit bietet die Chance, neue Erfahrungen zu sammeln, Freundschaften zu schließen und den internationalen Charakter des Amateurfunks hautnah zu erleben.

Das YOTA (Youngsters on the Air) Sommer Camp der IARU Region 1 steht bevor und der DARC sucht drei engagierte Jugendliche und junge Erwachsene, um das deutsche Team zu bilden und unseren Verband zu repräsentieren.

Interessierte können sich bis spätestens 24. April 2024 per Email an ajw(at)darc.de bewerben. Aus der Email sollten kurz ein paar Informationen zum Beispiel zu den Erfahrungen im Amateurfunk, persönlichen Interessen und der Motivation für die Teilnahme am Camp enthalten sein. Aufgrund begrenzter Plätze behält sich der DARC das Recht vor, unter den Bewerbern auszuwählen und Ende April eine Rückmeldung zu geben.



Die Teilnahme am Camp erfordert lediglich die Übernahme der Anreisekosten und eine Selbstbeteiligung (voraussichtlich ca. 50 Euro). Idealerweise sollen Teilnehmer ausgewählt werden, die bisher noch nicht an einem Camp teilgenommen haben, um möglichst vielen die einzigartige Erfahrung zu ermöglichen. Eine erneute Teilnahme ist jedoch nicht ausgeschlossen.



Für Interessierte, die das Programm noch nicht kennen, bieten die Eindrücke vom letzten Jahr einen Einblick:

https://www.ham-yota.com/category/regional-activities/yota-hungary-2023/

https://www.youtube.com/watch?v=iei4wgbQykU



Weitere Informationen zum YOTA Programm sind auf der offiziellen Webseite verfügbar. Bei Fragen steht das Team gerne zur Verfügung. Interessierte können auch den Instagram- oder Facebook-Account besuchen oder dem Discord-Server beitreten:

https://discord.gg/e4vhs8cx

https://www.instagram.com/hamyota_official/

https://www.facebook.com/hamyota



Das YOTA DL Managementteam freut sich auf Anmeldungen!