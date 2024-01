WRTC 2026 erhält Zuschuss von der YASME-Stiftung

Das Organisationskomitee der World Radiosport Team Championship 2026 (WRTC, www.wrtc2026.org) hat von der YASME-Stiftung ( www.yasme.org ) einen Zuschuss in Höhe von 7500 US-$ erhalten, um den Wettbewerb um das weltbeste Contest-Team zu unterstützen. Die WRTC UK wird 2026 in England stattfinden. In den Grafschaften Norfolk, Cambridgeshire und Suffolk werden 50 Austragungsorte für qualifizierte Teams zur Verfügung gestellt.