YOTA-Sommercamp in Tschechien

Gemeinsam mit dem Czech Radio Club kündigt die Jugendarbeitsgruppe der IARU-Region 1 das 12. jährliche YOTA-Sommercamp an. Die Veranstaltung wird vom 16. bis 23. August in Prag stattfinden. Aufgenommen werden können 100 ehrgeizige Jugendliche aus der gesamten IARU-Region 1 sowie Gastteams aus den Regionen 2 und 3. IARU-Mitgliedsverbände können nationale YOTA-Teams zur Veranstaltung entsenden. Das vorläufige Bewerbungsformular ist unter forms.gle/NcpfnmNo4pEPHZd48 abrufbar.

Die Teams bestehen aus einem Teamleiter (18–30 Jahre) und bis zu drei Teammitgliedern (15–25 Jahre). Das Camp ist sowohl ein Ort, um Spaß zu haben und ein Teil der Gemeinschaft zu werden, als auch eine Gelegenheit, um zu lernen. Die endgültige Teamgröße der einzelnen Mitgliedsgesellschaften wird nach dem Anmeldeschluss am 29. Februar bekannt gegeben. Im Anschluss an das vorläufige Bewerbungsverfahren erhalten Teilnehmer die Möglichkeit zur Klärung von Details über ein weiteres Online-Formular. Fragen werden per E-Mail unter youth(at)iaru-r1.org beantwortet. Darüber berichtet Henni, OH1ESI, in einer Meldung auf der Webseite der IARU-Region 1.