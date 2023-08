YOTA Sommercamp in Ungarn startet an 5. August

Vom 5. bis 12. August findet das 11. jährliche YOTA-Sommercamp in Győr, Ungarn, statt. Mehr als 100 Teilnehmer aus der gesamten IARU-Region 1 und Gäste aus der Region 3 werden das Camp besuchen, um gemeinsam den Amateurfunk zu genießen. Auf dem Programm stehen unterhaltsame Aktivitäten ARDF in der Nacht, der interkulturelle Abend sowie „Train The Trainer“-Sitzungen. In ihnen werden aktuelle Themen der Jugendarbeit in den Mitgliedsverbänden diskutiert. Ferner werden Ideen entwickelt, wie man gemeinsame Herausforderungen angehen kann.