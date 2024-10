YOTA Subregional Camp in Baunatal

Seit Mittwochabend findet in der DARC-Geschäftsstelle in Baunatal ein YOTA Subregional Camp statt, eines von vielen Events im Jugendjahr 2024. Junge Funkamateure aus Deutschland und Ungarn haben sich über das lange Wochenende in Baunatal eingefunden. Das umfangreiche Programm besteht aus spannenden Vorträgen und Workshops und Outdoor-Aktivitäten. Es beinhaltet auch den Maustag am 3. Oktober, bei dem die Rufzeichen DL24MAUS, DL24ENTE und DL4ELEFANT von den Jugendlichen aktiviert wurden.