14. Ausbildungscontest am 19. Oktober

Am nächsten Wochenende, Samstag den 19. Oktober findet ab 12:00 UTC im Vorfeld des WAG die 14. Auflage des Ausbildungscontests statt. „Ich würde mich freuen, wenn ich alle Aktiven des letzten Jahres wieder unter den Teilnehmern finden würde“, so die Contestmanagerin Biggi, DK3YB. Um den Einstieg auch in CW zu unterstützen, stehen wie im vergangenen Jahr mehrere Stationen für ein Contest-QSO bereit, die das QSO im langsamen CW-Tempo abwickeln und selbstverständlich auch viel Geduld zeigen werden.