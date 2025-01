4. Nordsee-Workshop am 22. Februar

Am Samstag, 22. Februar von 11 bis 18 Uhr veranstaltet der Distrikt Nordsee seinen vierten Nordsee-Workshop, ein Tagesseminar mit interessanten Vorträgen, anschaulichen Thementischen im Praxisteil und mit Gelegenheit für den gegenseitigen Erfahrungsaustausch. Als Veranstaltungsort stellt die Stadt Georgsmarienhütte die gut eingerichteten und großzügigen Konferenzräumen ihres Rathauses zur Verfügung.

Die Themen der zum Teil parallel angebotenen Vorträge beinhalten Erlebnisberichte zur letzten Überwinterungsmannschaft der damaligen DDR-Georg-Forster-Antarktisstation und Insider-Einblicke in die Planungs- und Durchführungsphase bis zum Start des deutschen Kommunikationssatelliten „Heinrich Hertz“ mit der letzten Ariane 5. Es wird vorgestellt die dB-Rechnung für Nicht-Logarithmierer, moderner UKW-Relais-Funk und was damit möglich ist, Ausbau und Anwendungen zu Hamnet, AREDN-Notfunk, eine kleine Rundreise zu Meshtastic sowie „Amateurfunk und YouTube“ mit einem Blick hinter die Kulissen, präsentiert von einem bekannten YouTube-Kanalbetreiber. Passend zum Thema wird eine QO100-Station aufgebaut mit dem Versuch, die Neumayer III-Station via Satellit zu erreichen. Veranstaltungsinformationen zu Inhalten, Kosten und Anmeldung sind auf der Distrikt-Nordsee-Webseite zu finden: https://www.darc.de/der-club/distrikte/i/nordsee-workshop . Es wird um vorherige Anmeldung gebeten.