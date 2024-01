Aktuelle Conteste KW 2/24

Conteste in der Kalenderwoche 02/24 - 08.01.24 bis 14.01.24



In diese Woche fallen gleich zwei DARC- Conteste der DARC RTTY Kurzcontest am Di. den 09.01.24 (18:00 bis 19:29 UTC) und der DARC 10m-Contest am So. den 14.01.24 von 09:00 bis 10:59 UTC.



Mit dem 10m-Contest beginnt die DARC-Contest-Saison 2024. Er zählt für die CM-Open, die CM-Classic

und den KW-Pokal.