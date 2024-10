Auf geht's zum Worked All Germany Contest 2024

Am 19. und 20. Oktober ist es wieder soweit. Das DARC Referat Conteste lädt ein zum Worked All Germany Contest. Der WAG zählt für die DARC-Clubmeisterschaft (CM Classic und CM Open) und für den Kurzwellenpokal. Der Einsendeschluss der Logs ist eine Woche nach dem Contest. Für 2024 der 27. Oktober (Sonntag) 23.59 Uhr MESZ.

YL-Kategorie und Rookie-Kategorie gibt es auch dieses Jahr. Wer teilnehmen möchte, bitte im Log in der Soapbox-Zeile für YLs den Hinweis "YL" und für Rookies das Lizenzdatum eintragen.



Alle praktischen Informationen zum Contest sollten hier https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/wag-contest/wag/ zu finden sein.



Für Fragen sind wir unter wag-info(at)dxhf2.darc.de zu erreichen.



Egal ob es um ein möglichst gutes Ergebnis geht, einen Sprint via Live-Scoreboard, DOKs oder neue Länder, Equipment testen, mal von einem anderen QTH funken oder mit anderen zusammen - der WAG ist für jeden die Gelegenheit dazu.



Geänderte Ausschreibung beachten:



Punkt 5 der Ausschreibung



Bei deutschen Stationen wird die zum Zeitpunkt des Contests gültige DXCC-/WAE-Liste angewendet.

Jedes DXCC-/WAE-Gebiet plus IG9/IH9 zählt einen Multiplikatorpunkt pro Band einmal in CW und einmal in SSB (Neu ab 2024).



Stationen außerhalb Deutschlands erhalten für jeden gearbeiteten deutschen Distrikt (erster Buchstabe des DOK)

einen Multiplikator-Punkt pro Band einmal in CW und einmal in SSB. Bei Sonder-DOK zählt ebenfalls der erste Buchstabe.



Die bekannten Log-Programme UCX-Log, N1MM und DX-Log haben die neue Regel in ihren aktuellen Versionen implementiert.

Für die Log-Software WinTest gibt es eine Vorabversion 4.54, registrierte Benutzer können diese hier herunterladen.



Noch ein Hinweis, vor dem WAG findet von 14.00 bis 16.30 MESZ der DARC Ausbildungscontest statt.



Egal ob für eine Stunde oder 24, für zehn QSOs oder 1000: Wir wünschen allen viel Spaß und Erfolg bei hoffentlich guten Bedingungen.