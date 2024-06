EM 2024 ... es geht los

Vom 14.Juni bis 14.Juli steht die Fußball-EM 2024, ausgetragen in DL, im Zentrum der Aufmerksamkeit. In dieser Zeit sind die Sonderrufzeichen DL2024E, DL2024U, DL2024R und DL2024O QRV. Sie führen den SDOK EM2024 und sind Punktebringer der EM-Diplomserie. www.darc.de/der-club/referate/dx/sonderdiplome/ zu beantragen über das DCL dcl.darc.de .

Neben den fünf Einzeldiplomen mit den Titeln Vorrunde, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Endspiel, die unabhängig voneinander beantragt werden können, gibt es vier verschiedene Sonder-QSL. Legt man diese so zusammen, dass sich die DARC-Raute in der Mitte befindet, ergibt sich ein komplettes Bild.

Für den Diplomerwerb müssen alle notwendigen Verbindungen mit den Sonderstationen und den notwendigen Teilnehmerländern der jeweiligen Runde in das DCL geladen (ADIF) oder eingegeben (Logbuch) werden. Anderenfalls lässt sich kein Diplomantrag generieren.