Netxp-Verein für Anfänger online im Treff.darc

Am Donnerstag, dem 20. Juni, um 19 Uhr findet eine Online-Schulung für das Vereinsverwaltungstool des DARC statt. Die Schulung "Netxp-Verein" richtet sich an Anfänger und findet auf dem vereinseigenen Server Treff.darc.de statt. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Mitglieder können sich über https://events.darc.de/netxp240620/ direkt anmelden. Die Teilnahme ist kostenfrei.



Clemens Miara, DG1YCR, und Heinz Mölleken, DL3AH, stellen das Programm Netxp-Verein an Beispielen aus der Praxis vor. Das Seminar richtet sich insbesondere an Ortsverbandsvorsitzende, ihre Stellvertreter und Ehrenamtliche, die die Kasse im OV betreuen.



Ebenfalls wird es nach der Schulung bis zu drei "Hilfesprechstunden" für neue Nutzer geben. Die erste Sprechstunde ist am Montag, dem 24. Juni, um 19 Uhr geplant.

Weitere Informationen unter https://www.darc.de/netxp-verein/ und https://service.darc.de/help/de-de/5-netxp-verein/46-wo-bekomme-ich-unterstutzung-support-gibt-es-hilfesprechstunden