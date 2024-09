Neuer Onlinekurs im Distrikt Niedersachsen (H)

Am 14. September startet das Dozententeam des Distriktes Niedersachsen (H) den nächsten Onlinekurs zur Vorbereitung auf die Amateurfunkprüfungen für die Klassen N und E. Der Onlinekurst findet an insgesamt zehn Samstagen in Folge statt. Der Unterricht wird nach dem gültigen Fragenkatalog der BNetzA und den Inhalten der Plattform 50ohm.de gestaltet. Über 250 Funkamateure hat der Distrikt Niedersachsen (H) in den vergangenen drei Jahren durch seine Onlinekurse ausgebildet und möchte dieses Konzept fortsetzen.