Noch einen Monat: US-Amateurfunkmesse Hamvention

In etwa einem Monat – vom 16. bis 18. Mai – findet die US-Amateurfunkmesse Hamvention in Xenia, im US-Bundesstaat Ohio, nahe der Stadt Dayton, statt. Neben der Tokyo Hamfair in Japan und der HAM RADIO in Friedrichshafen am Bodensee ist die Hamvention eine der „drei großen“ Amateurfunkmessen weltweit. Viele neue technische Produkte werden meist hier zuerst vorgestellt. Wie in den Jahren zuvor ist auch der DARC mit einem Stand vertreten. Sie finden uns unter der Standnummer 2503 im Gebäude 2 in der „Tesla-Halle“.

Den DARC-Stand gibt es in guter Tradition, so wie auch der US-amerikanische Amateurfunkverband ARRL hierzulande auf der HAM RADIO vertreten ist. Über die seitens des Veranstalters zuvor ausgelobten Preisträger des Jahres 2025 haben wir bereits in einer eigenen Meldung im Deutschland-Rundspruch Nr. 10 berichtet. Informationen zur Messe gibt es unter https://hamvention.org . Ein gegenüberstellendes Video über die „großen drei“ Amateurfunkmessen, darunter eben auch die Hamvention, finden Sie auf dem DARC-YouTube-Kanal https://www.youtube.com/watch?v=9Y8HdwgyGWs.



Für Kurzentschlossene: Ein Hin- und Rückflug zum Beispiel von Frankfurt a.M. (IATA-Code FRA) nach Dayton (IATA: DAY) kostet laut dem Portal Skyscanner für eine erwachsene Person in der Economy-Klasse vom 14. bis zum 19. Mai aktuell ab 630 € (mit Umstieg, ohne Aufgabegepäck). Beachten Sie unbedingt die Einreisemodalitäten für die USA. Zur Einreise ist ein biometrischer Reisepass erforderlich. Weiterhin muss das ESTA Formular (Electronic System für Travel Authorisation, https://esta.cbp.dhs.gov ) vorab online ausgefüllt/beantragt werden. Dies kostet einen geringen zweistelligen Dollarbetrag. Für die genauen Modalitäten lesen Sie unbedingt die Informationen zur Einreise in die USA auf der Webseite des Auswärtigen Amtes: https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/laender/usa-node/usavereinigtestaatensicherheit/201382. Wie für USA-Reisen typisch ist für den Zahlungsverkehr vor Ort eine Kreditkarte sehr zu empfehlen. Wer in den USA Funkbetrieb machen will, sollte sich die CEPT-Regelungen noch einmal durchlesen, das DARC-Auslandsreferat pflegt die CEPT-Länderliste: https://www.darc.de/der-club/referate/ausland/funken-im-ausland/cept-laenderliste/ .