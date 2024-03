Private Lerngruppe für Klasse N gegründet

Neben einer eigenen Mediathek wurde in dem Projekt auch die Anbindung an die DARC-eigene Webseite www.50ohm.de vorgenommen. Auf diese Weise können die Teilnehmer sich zusätzlich auf dieser neuen Plattform untereinander beim Lernen unterstützen und ihr eigenes Wissen vertiefen. Die ersten Reaktionen auf dieses Projekt waren durchweg positiv. Es bleibt zu hoffen, dass dieses Projekt in Zukunft noch weitere Interessenten und Teilnehmer in diese Gruppe trägt. „Als ich damals im Selbststudium für meine Amateurfunkgenehmigung gelernt habe, hätte ich mir eine derartige Plattform gewünscht“, berichtet Michael Vollmers, DO3BIG, von der Lerngruppe. „Denn nicht immer lassen sich berufliche Verpflichtungen, zum Beispiel im Schichtdienst mit den Kursen der Ortsverbände, verbinden. Aus diesen Hintergrund habe ich mich dazu entschlossen die Lücke zwischen den OV-Kursen und dem Online-Angebot zu schließen“, so DO3BIG weiter. Die Lerngruppe ist auf der Webseite des AJW-Referates zu finden unter: https://www.darc.de/der-club/referate/ajw/ausbildung/#c57511. Weitere Informationen zu diesem Projekt erhalten Interessenten per E-Mail: do3big(at)darc.de.